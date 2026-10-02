Lazio, Vieri su Cragnotti: "Mi disse che dovevamo vincere. E infatti..."

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Christian Vieri è intervenuto nel corso del panel "Air Bobo", tenutosi al Teatro Sociale della città di Trento, parlando anche del suo periodo alla Lazio di Cragnotti sotto la guida di Eriksson. Di seguito le sue parole: "Cosa mi disse Cragnotti dopo aver pagato quella cifra per me? Che dovevamo vincere qualcosa. E infatti abbiamo vinto. Lì mi sono fatto subito male al ginocchio in Coppa Italia, a Cosenza. Sto fuori tre mesi e mezzo, riprendo a giocare davvero a gennaio".

"Perdiamo lo scudetto l'ultima giornata a Firenze, vinciamo una Coppa delle Coppe con mio gol. Era una squadra forte, davvero forte. Nesta, Mihajlovic, Nedved, Stankovic, Conceicao, Salas, Almeyda, gente di personalità. Squadra spettacolare, vincevamo delle partite senza proprio fare fatica. Eriksson era carinissimo, purtroppo non è più con noi, sapeva gestire tutti alla perfezione".