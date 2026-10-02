WOMEN | Roma, Piovani: "La Lazio sarà difficile da battere. Conoscendo Grassadonia..."

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Alla vigilia del derby, l'allenatore della Roma Femminile ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: "Dobbiamo avere la giusta tensione, ma nello stesso tempo ci deve essere anche la serenità e la lucidità di andare ad affrontare una squadra tosta, con un buon gioco, che fa della collettività un punto di forza. Sarà difficile da battere, ma noi, pur arrivando da una sconfitta, sappiamo che dobbiamo reagire subito e portare a casa questo risultato".

Soffermandosi sulla Lazio Women, Piovani ha aggiunto: "Conoscendo il tecnico, Gianluca Grassadonia, non penso, perché è una squadra che si sa difendere bene, bella compatta, ma nello stesso tempo ha anche armi importanti per ribaltare l'azione in poco tempo. Davanti hanno delle giocatrici molto rapide e quindi dovremo stare attenti soprattutto a queste cose. Poi, logicamente, come dico sempre alle ragazze, l'avversario più pericoloso siamo noi stesse, perché se noi siamo noi possiamo mettere in difficoltà chiunque. Appena caliamo un po' di intensità, qualsiasi squadra può metterci in difficoltà".

"Ci deve essere la giusta adrenalina e tensione per affrontare questo derby, nello stesso tempo dobbiamo avere anche tanta lucidità soprattutto in fase di possesso e negli ultimi 25 metri, dove noi in questo momento sbagliamo troppo l'ultimo passaggio. Dobbiamo migliorare tanto su questo fondamentale, logicamente serve del tempo. Anche nelle sconfitte, la prestazione non è mai mancata e questo è incoraggiante".

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