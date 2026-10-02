Lazio, Lotito insieme a Fertitta alla Festa dell'Unità tedesca a Roma

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti ospiti alla Festa dell'Unità tedesca a Villa Almone, residenza dell’ambasciatore tedesco Thomas Bagger a Roma. Come riportato da askanews, oltre al sindaco di Roma Gualtieri, c'era sia il presidente della Lazio Claudio Lotito che l’ambasciatore americano in Italia Tilman J. Fertitta. I due avevano già avuto un contatto in passato, in riferimento soprattutto alla quotazione della società biancoceleste al Nasdaq.

Lo scorso luglio, il proprietario degli Houston Rockets aveva dichiarato di voler comprare una squadra di calcio in Italia: "Nei prossimi due anni e mezzo in qualità di ambasciatore non potrò concludere alcun affare con l’Italia, ma posso dirvi che dopo mi piacerebbe molto possedere una squadra di calcio in Italia. Sarebbe un grande onore per me".

Il nome di Fertitta era stato rilanciato da milanofinanza.it sempre a luglio, riferendo che professionisti e manager con interesse e passione per la Lazio avevano proposto l'acquisizione del club proprio all’ambasciatore Usa in Italia.