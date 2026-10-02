Lazio, Vieri 'cancella' lo stemma della Roma dalla maglia di un tifoso - VIDEO
02.10.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Vieri non ha dimenticato il suo passato alla Lazio. Lo testimonia un video diventato ormai virale sul web: l'ex centravanti biancoceleste, infatti, ha disegnato una 'X' sullo stemma della Roma di una maglia di un tifoso, che gli si era avvicinato per chiedergli un autografo. Il ragazzo con la maglia giallorossa è rimasto praticamente senza parole. Di seguito il filmato.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.