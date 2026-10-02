Lazio, Vieri 'cancella' lo stemma della Roma dalla maglia di un tifoso - VIDEO

02.10.2026 19:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Vieri 'cancella' lo stemma della Roma dalla maglia di un tifoso - VIDEO
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vieri non ha dimenticato il suo passato alla Lazio. Lo testimonia un video diventato ormai virale sul web: l'ex centravanti biancoceleste, infatti, ha disegnato una 'X' sullo stemma della Roma di una maglia di un tifoso, che gli si era avvicinato per chiedergli un autografo. Il ragazzo con la maglia giallorossa è rimasto praticamente senza parole. Di seguito il filmato.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.