"Sarri mi ha voluto, ho scelto l'Atalanta per lui": la rivelazione di Elmas

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Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Flashscore, Eljif Elmas ha parlato del suo arrivo all'Atalanta di Sarri dopo l'ultima stagione vissuta al Napoli con Conte in panchina. Per lui è stata fondamentale la volontà dell'ex tecnico della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Cosa mi ha spinto a scegliere l'Atalanta? La fiducia dimostrata dal direttore sportivo (Cristiano Giuntoli) e il fatto che l'allenatore (Maurizio Sarri) mi volesse davvero mi hanno dato una grande spinta. Conosco il direttore sportivo dai tempi del Napoli e lui porta un'energia particolare. Praticano lo stesso tipo di calcio che ho praticato per quasi sette anni al Napoli, ed è per questo che ho scelto l'Atalanta senza esitazione".