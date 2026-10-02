DIRETTA - Francia-Italia 0-0: Frattesi a un passo dal vantaggio. E gol annullato a Kean
Nations League | Gruppo A - Giornata 3
Venerdì 2 ottobre 2026
Stade de France, Parigi
FRANCIA-ITALIA 0-0
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Rabiot, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Fagioli, Tonali; Kean, Pio Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini.
Arbitro: Jesus Gil Manzano (ESP); Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso (ESP), Raul Cabanero (ESP); IV Uomo: Juan Martinez Munuera (ESP); VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP); AVAR: Valentin Gomez (ESP).
NOTE
Ammoniti:
Espulsi:
Recupero:
PRIMO TEMPO
41' - Altra grande occasione per l'Italia! Rimessa lunghissima di Kayode: Pio Esposito stoppa in area di rigore e lascia la palla a Frattesi, che arriva a calciare. Il suo tiro deviato finisce fuori di pochissimo. Sul calcio d'angolo successivo segna Kean, ma in posizione di fuorigioco. Annullato.
39' - Frattesi porta palla e imbuca centralmente per Pio Esposito. Interviene Upamecano che lo anticipa.
37' - Calcia da fuori Dembélé, anche se in netta posizione di fuorigioco. Donnarumma blocca in due tempi, poi si alza la bandierina.
36' - Resta a terra Doué dopo un contatto con Sebastiano Esposito. Ma la palla è dell'Italia.
30' - Prova a calciare Calafiori dal limite dell'area, ma il suo tiro sbatte su Upamecano. La palla si alza e arriva a Sebastiano Esposito che non riesce a ribattere.
27' - Perde palla Calafiori, recupera Cherki che prova a imbucare Dembélé. L'attaccante francese sbaglia lo stop e la palla finisce tra le braccia di Donarumma.
23' - Traversa della Francia. Cross deviato di Olise dalla sinistra, che sbatte sulla parte alta della porta difesa da Donnarumma.
19' - Olise si accentra e prova il cross sul secondo palo. Tentativo fuori misura, palla sul fondo.
15' - Ancora Frattesi! Questa volta in anticipo decisivo su Doué dopo il cross di Kalulu.
8' - L'Italia va vicinissima al vantaggio! Frattesi cambia gioco a sinistra per Sebastiano Esposito, che poi premia l'inserimento di Kayode. Il suo cross basso attraversa tutta l'area di rigore e arriva a Kean, che da distanza molto ravvicinata, e con tanto specchio della porta, sbaglia clamorosamente di sinistro calciando su Maignan. Occasione enorme.
3' - Parte Doué dalla sinistra, lo ferma Frattesi.
1' - Inizia il match a Parigi.
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Francia-Italia, terza giornata del Gruppo A per la fase a gironi di Nations League. Dopo la vittoria contro la Turchia, gli azzurri di Mancini cercano continuità di fronte a una delle nazionali più forti del mondo: i Blues di Zinedine Zidane. Fischio d’inizio alle 20:45.