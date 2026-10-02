IL TABELLINO di Francia-Italia 1-1

02.10.2026 22:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Francia-Italia 1-1
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© foto di www.imagephotoagency.it

Nations League | Gruppo A - Giornata 3

Venerdì 2 ottobre 2026

Stade de France, Parigi

FRANCIA-ITALIA 1-1 (55' Olise, 68' Bastoni)

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Rabiot, Da Cunha (87' Lacroix), Cherki (76' Camavinga); Olise, Dembélé, Doué (76' Barcola). Ct: Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (79' Doumbia), Tonali (62' Barella), Fagioli (89' Scamacca); Kean, Pio Esposito (62' Vergara), S. Esposito (79' Maldini). Ct: Mancini.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (ESP); Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso (ESP), Raul Cabanero (ESP); IV Uomo: Juan Martinez Munuera (ESP); VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP); AVAR: Valentin Gomez (ESP).

NOTE

Ammoniti: Fagioli (I), Kean (I), Upamecano (F), Vergara (I), Bastoni (I)

Espulsi: Upamecano (F)

Recupero: - ; 4'

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.