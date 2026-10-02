Francia, Zidane: "Pari? Vigliamo sempre vincere. Italia? Ha difeso bene"

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Anche il ct della Francia Zidane al termine della sfida contro l'Italia, chiusa 1-1, è intervenuto ai microfoni di Rai Uno: “Cosa penso del pareggio? Noi vogliamo sempre vincere ma anche l’Italia ha fatto la sua gara e alla fine, non so se è meritato, ma il calcio è così. Se hai la possibilità di segnare due gol lo devi fare, io sono comunque contento della gara, adesso dobbiamo riposarci e pensare alla prossima sfida".

"Alla fine questa è l’Italia, possono fare una gara sbagliata ma possono anche farla bene, hanno giocato bene in Turchia e stasera hanno fatto la loro gara, hanno difeso bene”.

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