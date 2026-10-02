Italia, Bastoni: "Due gol non me li aspettavo. Fiero di essere andato oltre i brutti episodi"

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Si è conclusa 1-1 allo Stade de France la sfida tra Francia e Italia. Ad aprire le marcature un bellissimo gol di Olise mentre è di Bastoni la rete del pari, la seconda consecutiva dopo quella alla Turchia. Al termine della sfida ecco il commento del difensore dell'Inter ai microfoni di Rai Uno: “Partita dura, lo sapevamo non è di certo una novità ma sono felice della prestazione della squadra. Abbiamo anche rovinato l’obiettivo della Francia di questa sera, sono molto orgoglioso di tutti quanti".

"Gol? Sicuramente fa piacere ma dopo il gol ho pensato di non prenderne un altro sennò sarebbe stato inutile. Sono felice del mio gol che ha aiutato la squadra a raggiungere un risultato importante".

"Un inizio con due gol non me l’aspettavo ma non ho mai perso la fiducia in me stesso. Grazie alla mia famiglia, a mia moglie e a mia figlia sono riuscito sempre ad andare oltre ai brutti episodi".

"Vincere? Ci abbiamo creduto dall’inizio anche nel primo tempo. Siamo molto felici, non deve essere un punto di arrivo ma deve darci consapevolezza".

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