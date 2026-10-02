Roma, Gasperini su Malen: "Il record di gol? Gli ho detto che qualcuno..."

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Protagonista al Festival dello Sport di Trento anche Gian Piero Gasperini. Tra i tanti temi toccati, l'allenatore della Roma ha parlato anche del rendimento di Donyell Malen in Italia, alludendo alla possibilità che possa superare il record dei 36 gol in Serie A di Immobile e Higuain. Di seguito le sue parole.

"Malen? sono quelle cose che succedono a volte nel mercato, quando viene fuori un imprevisto che ti stravolge i piani. Noi cercavamo un'opportunità ed è venuto fuori Malen. C'erano diversi nomi sul mercato e improvvisamente sono venuto a sapere che l'Aston Villa lo stava cedendo non per motivi tecnici, ma tattici. Lui voleva essere centravanti e io l'ho sempre considerato tale. Vicino all'area è micidiale. Non pensavo però che i suoi numeri potessero essere così eclatanti. Se arriva a 30 non mi stupisco? A lui gli ho detto che qualcuno ne ha fatti 36. Poi se arriva a 30 sono contento".