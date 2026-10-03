Lazio, cinque calciatori in scadenza: ecco quanto risparmierebbe il club

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RASSEGNA STAMPA - Il tema dei conti resta centrale in casa Lazio. In vista dei prossimi mesi, il club dovrà infatti prestare particolare attenzione alla situazione contrattuale di alcuni giocatori, anche in prospettiva mercato.

Cancellieri, Cataldi, Pellegrini, Lazzari e Fares hanno infatti il contratto in scadenza nel giugno 2027. Una situazione da monitorare anche perché la Lazio potrebbe andare incontro a limitazioni sul mercato in entrata nell’estate 2027, e non soltanto nella prossima sessione invernale, qualora i parametri economico-finanziari non venissero sistemati.

Per questo sarà fondamentale intervenire sui conti e sulla gestione del monte ingaggi. Le scelte sui giocatori in scadenza potranno avere un peso importante: se i cinque non dovessero rinnovare, riporta il Corriere della Sera, al termine della prossima stagione la Lazio potrebbe liberare circa 15 milioni di euro lordi di ingaggi.