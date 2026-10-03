Lazio, Leite cerca il sorpasso verso il Monza: può superare Provstgaard

RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso darà spazio a chi starà bene, ad oggi la rosa ha più risorse di quante non ne avesse in estate. Soprattutto in difesa. Il tecnico biancoceleste ha passato settimane con la sola coppia Doekhi - Provstgaard, ora ha l'imbarazzo della scelta: gioca chi sta meglio.

La sosta delle Nazionali ha aperto la sfida, più di tutti se la sta giocando Diogo Leite. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex Union Berlino ha preso una lunga rincorsa e ha messo la freccia del sorpasso. Sta sfruttando la sosta per provare a superare Provstgaard a sinistra. Sutalo e il danese sono in nazionale, mentre Diogo e Doekhi stanno lavorando con Gattuso.

La sosta sarà lunga, chissà che non possano cambiare le gerarchie. Il danese ha giocato tre partite su tre con la Danimarca, contro il Monza può lasciare spazio a Leite.