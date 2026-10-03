Italia, Mancini soddisfatto: "Un altro passo avanti nel nostro percorso"

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Si è conclusa 1-1 la sfida tra Francia e Italia con i gol di Olise da una parte di Bastoni dall'altra. Un match durissimo ma ben interpretato dagli azzurri che il ct Mancini ha così commentato ai microfoni di Rai Uno.

"Sapevamo che sarebbe stata durissima ma siamo stati bravi a concedere poco nonostante loro avessero più possesso. Abbiamo difeso da squadra, attaccato da squadra è serata molto positiva. Volevo che fosse un altro passo di miglioramento nel nostro percorso".

"Mi è piaciuto che abbiamo tentato di giocare la Francia è straordinaria ma siamo riusciti a giocare, abbiamo sofferto quando dovevamo, e abbiamo sempre cercato il gol".

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