Totti torna sull'addio alla Roma: "Non rubo i soldi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Lunghissima intervista di Francesco Totti, in occasione dei suoi cinquant'anni, al Corriere dello Sport. Tantissimi i temi toccati - dall'esordio al momento d'oro -, concludendo con la decisione di lasciare il proprio incarico da dirigente giallorosso. L'ex calciatore è tornato sull'argomento, rimarcando alcuni concetti:

"Vabbeh, purtroppo succede. Ti sposi e ti lasci, inizio e fine come in tutte le cose, penso, no? Io ho lasciato un incarico da dirigente, tre anni di contratto e lo sottolineo. Se devo restare in società per non fare niente, mollo. Non rubo i soldi".