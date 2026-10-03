Totti torna sull'addio alla Roma: "Non rubo i soldi"
03.10.2026 09:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Lunghissima intervista di Francesco Totti, in occasione dei suoi cinquant'anni, al Corriere dello Sport. Tantissimi i temi toccati - dall'esordio al momento d'oro -, concludendo con la decisione di lasciare il proprio incarico da dirigente giallorosso. L'ex calciatore è tornato sull'argomento, rimarcando alcuni concetti:
"Vabbeh, purtroppo succede. Ti sposi e ti lasci, inizio e fine come in tutte le cose, penso, no? Io ho lasciato un incarico da dirigente, tre anni di contratto e lo sottolineo. Se devo restare in società per non fare niente, mollo. Non rubo i soldi".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.