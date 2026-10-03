La Lazio vuole blindare Floriani, in arrivo una proposta al rialzo: le cifre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a blindare Romano Floriani Mussolini. Non tanto per un'urgenza legata alla scadenza, fissata al 2028, ma alla volontà di premiare la crescita di uno dei protagonisti più sorprendenti di questo inizio di stagione. I primi colloqui sono stati già avviati, riporta Corriere dello Sport, la trattativa è aperta e tra le parti esiste un principio d'accordo. Il percorso dovrà essere completato nei prossimi mesi, tenendo conto anche dei vincoli che condizionano l'operatività del club, ma la strada è tracciata.

Gattuso lo ha trasformato da alternativa a soluzione concreta. Fatta eccezione per la gara di Coppa contro il Mantova, Romano ha partecipato a tutte le cinque giornate di Serie A disputate finora, mettendo insieme 403 minuti. L'infortunio di Marusic ha ovviamente accelerato la scalata del classe '03, ma sarebbe riduttivo spiegare tutto con l'emergenza. Gattuso lo ha scelto perché convinto dalle sue caratteristiche. E ora che Marusic sta tornando a disposizione, il posto non è destinato automaticamente a cambiare proprietario.

Ecco perché il club vuole accompagnare questa crescita con un contratto adeguato al nuovo status. Floriani percepisce attualmente circa 130 mila euro a stagione, l'idea è quella di un aumento significativo - si parla di almeno 500 mila euro di base, con un ingaggio destinato a crescere nel corso degli anni. La formula più probabile porta verso un accordo quinquennale. Non un'operazione da chiudere necessariamente nell'immediato. Ma presto le parti potranno sedersi nuovamente al tavolo per la firma definitiva, che dovrebbe arrivare entro gennaio.



Per la Lazio avrebbe anche un significato particolare. Romano è un prodotto del settore giovanile biancoceleste, cresciuto a Formello e andato in giro per l'Italia con prestiti vari che gli hanno consentito di fare tutte le tappe necessarie per una gavetta studiata e graduale. Da Cataldi in poi il vivaio aveva faticato a produrre un calciatore capace di imporsi stabilmente tra i grandi. Floriani Mussolini sta provando a interrompere l'attesa.