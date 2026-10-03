Lazio, vanno evitati i 'Gila-bis': c'è un problema con i rinnovi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio dovrebbe guardare non soltanto all'oggi, ma anche al domani. Le difficoltà economiche del club biancoceleste possono complicare anche il discorso relativo alla permanenza di alcuni calciatori, non solo gli acquisti.

Molti giocatori sono in scadenza 2027, altri 2028. C'è il rischio di perderli a zero, mentre per chi l'estate prossima avrebbe ancora un anno di contratto, si rischia un Gila bis: essere costretti a realizzare delle cessioni al ribasso per evitare di arrivare alla scadenza, solo perché il tema non è stato affrontato in anticipo. Dentro la lista dei calciatori vicini alla scadenza (nel 2028) ci sono Rovella, Floriani Mussolini, Isaksen e Dele-Bashiru.