Lazio, Rovella blocca tutto: rimandato ogni discorso sul rinnovo
03.10.2026 10:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Il discorso legato rinnovi resta un tema caldo da affrontare in casa Lazio, soprattutto per quei giocatori che hanno ancora un contratto in essere ma si avvicinano alla scadenza.
Tra questi c’è Nicolò Rovella, il cui contratto scadrà nel 2028. Al momento però, secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Tempo, ogni discorso relativo al prolungamento è stato rimandato: Rovella blocca tutto, con la questione rinnovo che non rappresenta una priorità nell’immediato, per restare concentrato sul campo.
La Lazio dovrà quindi tornare sull’argomento più avanti, anche per evitare che il tempo possa trasformare una situazione gestibile in un problema di mercato.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.