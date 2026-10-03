Lazio-Juve Stabia, le probabili formazioni: Gattuso riflette sull'undici

Seconda amichevole della sosta. Dopo la vittoria contro l'Arezzo, la Lazio ospita a Formello anche la Juve Stabia. Gattuso dovrà ancora fare a meno di tanti elementi: ai sette nazionali (Gudmundsson è rientrato a Roma, dovrebbe rientrare contro la Juventus), ovvero Mandas, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Taylor, Frattesi e Isaksen, si aggiungono le assenze per problemi fisici di Cataldi, Rovella, Cancellieri e Marusic. Di fronte a Motta, quindi, si rivedrà lo stesso assetto difensivo di domenica scorsa: Floriani e Pedraza (in ballottaggio con Pellegrini) sulle fasce, Doekhi e Diogo Leite al centro. Belahyane in regia dovrebbe fare coppia con Farcomeni per riproporre ancora il 4-2-3-1. Ma dovrebbe recuperare Dele-Bashiru, soluzione in più come mezzala per tornare a un assetto a tre. In attacco, dietro Pinamonti, spazio nuovamente a Serra, Noslin e Zaccagni. In panchina ci saranno tanti Primavera.

LAZIO (4-2-3-1): Motta; Floriani, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Farcomeni, Belahyane; Serra, Noslin, Zaccagni; Pinamonti. A disp.: Renzetti, Pannozzo, R. Bordon, Ciucci, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru, Gatto, Milillo, Morelli, Canali, Montano, Santagostino, Sulejmani. All.: Gattuso.

JUVE STABIA (4-3-3): Boer; Maggioni, Pietrangeli, Bellich, Douglas; Karic, Buglio, Pierobon; Patanè, Di Nardo, Candellone. All.: De Giorgio.