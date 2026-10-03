Lazio, si gira un docu-film a Formello: il motivo dell'incontro tra Maestrelli e Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Un incontro tra presente e passato, nel segno della Lazio. Gennaro Gattuso ha incontrato ieri a Formello Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, in un incrocio nato proprio su iniziativa dell’allenatore biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in queste settimane a Formello sono in corso le riprese di un docu-film dedicato alla stagione del “-9”, quella del 1986-87, quando la Lazio riuscì a conquistare una salvezza diventata leggendaria nonostante la penalizzazione iniziale di nove punti. Nel progetto è coinvolto anche Massimo Maestrelli e proprio questa occasione ha spinto Gattuso a contattarlo per chiedergli di incontrarsi.

Gattuso ha sempre attribuito grande importanza alla storia e all’identità dei club che ha allenato e, da quando è arrivato nella Capitale, sta cercando di conoscere sempre meglio anche il mondo Lazio. Incontrare il figlio di Maestrelli significa inevitabilmente entrare in contatto con una delle pagine più importanti della storia biancoceleste.