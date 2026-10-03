Calciomercato Lazio | In arrivo un altro Sutalo: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta ad accogliere un altro Sutalo. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, il club biancoceleste è infatti vicina ad Aleksej Sutalo, difensore sloveno classe 2009 del Koper, con la Nazionale gioca anche a centrocampo. Un giovane talento di cui si parla un gran bene.

L’operazione è vicina alla chiusura e il giocatore sarà destinato inizialmente alla Primavera della Lazio, dove avrà modo di completare il proprio percorso di crescita e confrontarsi con il calcio italiano. Per il futuro, invece, chissà: il club biancoceleste crede nelle sue qualità e l’obiettivo sarà quello di accompagnarlo nel salto verso livelli sempre più importanti.