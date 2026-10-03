Lazio, incontro Lotito - Gattuso a Formello: la richiesta del patron
03.10.2026 09:00 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Confronto a Formello tra Claudio Lotito e Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, il presidente della Lazio ha incontrato nelle scorse ore l’allenatore biancoceleste per fare il punto sulla situazione attuale della squadra. Un faccia a faccia voluto proprio da Lotito per raccogliere direttamente dal tecnico un feedback sul momento della Lazio, sulle sensazioni del gruppo e sulle principali questioni da affrontare.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.