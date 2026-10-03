Lazio, incontro Lotito - Gattuso a Formello: la richiesta del patron

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Confronto a Formello tra Claudio Lotito e Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, il presidente della Lazio ha incontrato nelle scorse ore l’allenatore biancoceleste per fare il punto sulla situazione attuale della squadra. Un faccia a faccia voluto proprio da Lotito per raccogliere direttamente dal tecnico un feedback sul momento della Lazio, sulle sensazioni del gruppo e sulle principali questioni da affrontare.