Lazio | La testa è già al Monza, Gattuso fa la conta: il punto sugli infortunati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Il secondo test per valutare stato di forma e dei lavori in vista della ripresa. Oggi alle 15 la Lazio affronterà la Juve Stabia, squadra di Serie B, nella seconda amichevole della sosta. Gattuso, come accaduto con l'Arezzo, non avrà a disposizione i nazionali e proseguirà nella gestione degli infortunati.

L'unico riaggregato in questi giorni è stato Dele-Bashiru, che ha smaltito definitivamente lo stiramento all'esordio in campionato di Bologna. Non verranno utilizzati Marusic e Cancellieri, i due calciatori più vicini al rientro. Entrambi, riporta Corriere dello Sport, dovrebbero tornare all'inizio della prossima settimana e rispondere presente col Monza. Rino dovrà rinunciare a Gudmundsson (infortunio alla spalla rimediato con l'Islanda) e i due registi dal punto di vista fisico: Rovella ci prova per il Monza, Cataldi al massimo può farcela per il big match con la Juventus (non è scontato, è alle prese con un affaticamento al quadricipite).