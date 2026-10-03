Lazio, Aleksej Sutalo ritrova... Kovac: i due insieme nella Slovenia U19

La Lazio si appresta a piazzare un nuovo colpo per le giovanili. Come riportato da Il Messaggero, è in chiusura la trattativa per Aleksej Sutalo, difensore (ma anche centrocampista, in nazionale) sloveno del Koper, classe 2009. Presto potrebbe sbarcare a Formello e aggregarsi alla Primavera di Punzi.

In squadra ritroverebbe Blaz Kovac: i due già si conoscono, visto che attualmente sono entrambi nella stessa rosa della Slovenia U19. Anche lui classe 2009, stanno partecipando alla Slovenia Nations Cup 2026 di categoria.

Kovac ha giocato da titolare la prima partita contro gli Emirati Arabi Uniti, con Sutalo che è subentrato; nella seconda, invece, Kovac è rimasto in panchina e Sutalo è partito dall'inizio rimanendo in campo per 70 minuti.