Italia-Turchia, dove vedere la partita in tv e in streaming

03.10.2026 13:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Italia-Turchia, dove vedere la partita in tv e in streaming
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Ultima gara della maxi sosta di settembre-ottobre. Dopo il pareggio positivo contro la Francia a Parigi, l'Italia si sposta a Bologna per affrontare di nuovo la Turchia, già battuta 1-4 a Bursa. La gara sarà valida per la quarta giornata del girone di Nations League, dove gli azzurri si trovano a quota quattro punti in classifica. La partita, in programma per lunedì 5 ottobre alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.