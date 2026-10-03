Italia-Turchia, dove vedere la partita in tv e in streaming
03.10.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ultima gara della maxi sosta di settembre-ottobre. Dopo il pareggio positivo contro la Francia a Parigi, l'Italia si sposta a Bologna per affrontare di nuovo la Turchia, già battuta 1-4 a Bursa. La gara sarà valida per la quarta giornata del girone di Nations League, dove gli azzurri si trovano a quota quattro punti in classifica. La partita, in programma per lunedì 5 ottobre alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.