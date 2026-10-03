Francia - Italia, Azzurri promossi a pieni voti: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Buon punto per l'Italia allo Stade de France. Finisce 1-1 la sfida tra Francia e Italia: dopo la battuta d'arresto contro il Belgio, gli uomini di Mancini si rilanciano battendo la Turchia e uscendo a testa alta dal match contro Les Bleus. Di seguito le pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Mancini (ct) 7,5; Donnarumma 9; Kayode 7, Scalvini 6,5, Bastoni 7,5, Calafiori 7; Frattesi 6,5 (Doumbia 35’ st sv), Tonali 6 (Barella 17' st 6,5), Fagioli 6,5 ; S. Esposito 7 (Maldini 35' st sv), P. Esposito 6 (Vergara 17’ st 6,5), Kean 7.
GAZZETTA DELLO SPORT - Mancini (ct) 7,5; Donnarumma 8; Kayode 7, Scalvini 7, Bastoni 7,5, Calafiori 6,5; Frattesi 7 (Doumbia 35’ st sv), Tonali 6,5 (Barella 17' st 6,5), Fagioli 6 ; S. Esposito 7 (Maldini 35' st sv), P. Esposito 6,5 (Vergara 17’ st 6,5), Kean 7.
LA REPUBBLICA - Mancini (ct) 7,5; Donnarumma 8; Kayode 7,5, Scalvini 7, Bastoni 8, Calafiori 6; Frattesi 7 (Doumbia 35’ st sv), Tonali 6,5 (Barella 17' st 5,5), Fagioli 6,5 ; S. Esposito 6,5 (Maldini 35' st sv), P. Esposito 5,5 (Vergara 17’ st 7), Kean 6.