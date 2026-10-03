Lazio, i convocati di Gattuso per la Juve Stabia: torna Dele-Bashiru
03.10.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A poche ore dall'amichevole a Formello contro la Juve Stabia, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati. Di seguito tutti i nomi dei presenti (tra cui Dele-Bashiru e Felipe Bordon, entrambi recuperati) e degli assenti.
Portieri: Motta, Pannozzo, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;
Centrocampisti: Belahyane, Canali, Dele-Bashiru, Farcomeni, Gatto, Morelli, Santagostino;
Attaccanti: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.
Indisponibili: Cancellieri, Cataldi, Furlanetto, Galassi, Gudmundsson, Marusic, Przyborek, Rovella.
In nazionale: Frattesi, Isaksen, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares, Taylor.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.