Lazio, Kovac in gol con la Slovenia U19: sigla il vantaggio contro l'Irlanda
03.10.2026 11:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Al decimo minuto della gara di Slovenia Nations Cup 2026 U19 tra Slovenia e Irlanda, Blaz Kovac ha segnato il gol dell'1-0. Decisivo il colpo di testa del giovanissimo centrale della Lazio (classe 2009, arrivato lo scorso gennaio), saltato più in alto di tutti su calcio d'angolo. È stato lui a sbloccare la partita, valida per la terza giornata del torneo.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.