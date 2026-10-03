Corsini: "Stupito dalla Lazio, meriti a Gattuso. Frattesi doveva pensarci prima"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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Filippo Corsini, storica voce di Radio Rai, è stato intercettato ed intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com direttamente a Trento, sede del Festival dello Sport in corso di svolgimento in questi giorni: "Il cammino della Lazio fatto fino a questo momento? Sono stupito quanto voi, ma c'è un solo nome come fautore di tutto ciò: Rino Gattuso. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, sembrava dovesse essere tutto nero per lui, invece tanto di cappello. Anche la società ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo. E lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e della sua esperienza. Si è messo lì a pedalare senza fare troppi proclami e adesso raccoglie quello che ha seminato".

"Frattesi giocando nella Lazio ha capito forse che avrebbe dovuto pensarci prima. Magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. Adesso ha ritrovato continuità anche in nazionale, sta recuperando posizioni e terreno perduto in passato".

Che cammino può fare la Lazio in campionato? Ogni anno c'è sempre una sorpresa negativa e una positiva che arriva in campionato. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa in positivo? Siamo all'inizio, ma la Lazio è partita bene ed è una mina vagante. Siamo curiosi, la seguiamo, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno".