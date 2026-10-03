Italia, Zazzaroni esalta Frattesi e non solo: "Sono stati splendidi"

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RASSEGNA STAMPA - Lungo editoriale di Ivan Zazzaroni sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Il direttore ha commentato la prestazione dell'Italia nel pareggio a Parigi contro la Francia, citando ed esaltando anche il centrocampista della Lazio Davide Frattesi. Di seguito ciò che ha scritto.

"Ci sono tante buone ragioni per cominciare ad amare questa Nazionale che non ha ancora 25 anni (24,6 l’età media della formazione iniziale). Alcune, le principali, le abbiamo ricavate ieri sera dal test dello Stade de France. Nelle stagioni dello sconforto mondiale, troppe, infinite, chiedevamo ripetutamente ai nostri di giocare con coraggio, di dare tutto fino alla fine, di onorare la maglia e, possibilmente, di farci divertire. Bene, contro la Francia il coraggio non è mancato, soprattutto dopo il gol di Olise, nessuno si è risparmiato e la maglia è stata onorata da tutti, per cui guai a complicare questo percorso di crescita che ha del sorprendente per tempi, modalità e risultati".

"[...] A livello di attenzione e spirito di sacrificio siamo stati splendidi: mi sono piaciuti in particolare Sebastiano Esposito, Fagioli, Frattesi e Kayode, nel complesso tutti hanno giocato con lucidità e personalità. Tra i migliori anche Bastoni, Vergara, subito efficace e aggressivo, ma anche Pio, che ha lottato a lungo, preso in mezzo da Jacquet e Upamecano. Mancini in pochi giorni ha fatto un miracolo, un lavoro eccellente sul piano mentale: la squadra ha acquisito una sicurezza davvero incoraggiante. L’autostima non sembra più inquinata dal passato".