Ex Lazio | Inter, Chivu pensa a Provedel: possibile esordio contro il Parma

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RASSEGNA STAMPA - Chivu riflette. Possibile cambio in porta per l'Inter alla ripresa del campionato contro il Parma. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro starebbe pensando a un'alternanza tra i pali. Il 10 ottobre a San Siro, infatti, Josep Martinez potrebbe finire in panchina per lasciare spazio a Provedel.

L'ex Lazio è tra i candidati a partire titolare: un'indicazione importante potrebbe arrivare già dall'amichevole contro il Lumezzane ad Appiano Gentile, dove il portiere avrà la possibilità di accumulare minuti e mostrare a Chivu di essere pronto per gli impegni ufficiali. Provedel aspetta solo la sua occasione per il debutto, e proprio la gara contro il Parma potrebbe essere il momento giusto.