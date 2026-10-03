Francia-Italia, boom di ascolti: quasi otto milioni di telespettatori

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Crescono ancora gli ascolti della Nazionale che, partita dopo partita, sta riconquistando i suoi tifosi. Dopo i 6.337.000 telespettatori (34,2% di share) del match con il Belgio e i 7.380.000 (36,42% di share) della gara di Bursa con la Turchia, sono stati 7.848.000 i telespettatori che hanno visto ieri sera il pareggio in rimonta (1-1) degli Azzurri nella sfida con la Francia, terzo incontro del girone di Nations League disputato allo Stade de France di Saint-Denis.

Il match, trasmesso su Rai 1 - si legge sui canali della Federazione - ha fatto registrare il 40,8% di share ed è stato ancora una volta il programma più seguito della prima serata. Lunedì 5 ottobre (ore 20.45) sarà trasmessa sulla prima rete Rai anche Italia-Turchia, quarta e ultima partita degli Azzurri in questa prima finestra stagionale dedicata alle nazionali.