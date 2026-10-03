Lazio | Gimenez si sta rilanciando? Gattuso lo voleva, ora al Porto...

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Era in cima alla lista dei desideri di Gennaro Gattuso pe ril ruolo di centravanti, ma Santiago Gimenez ha scelto di ripartire dal Portogallo. Un altro allenatore italiano ha scelto di puntare su di lui: anche Francesco Farioli crede di poter rilanciare il messicano che tanto ha fatto bene con la maglia del Feyenoord. Al Milan, però, la musica è stata decisamente diversa.

Il rapporto tra Gimenez e il mondo rossonero non è mai sbocciato. Tra crisi, difficoltà e infortuni, il centravanti classe 2001 non ha mai realmente dimostrato il suo valore. Le aspettative erano alte, è stato pagato circa 35 milioni di euro (bonus compresi). Aveva bisogno di ripartire e per farlo ha scelto il Porto.

Nulla da fare per Gattuso, la Lazio ha puntato su Pinamonti. Intanto, Gimenez si sta inserendo con il contagocce nel contesto tattico di Farioli. Dopo aver recuperato da un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi in estate, a Gimenez sono stati concessi brevi spezzoni di partita contro Moreirense (15'), Manchester City (17') e Casa Pia (28'). Proprio contro quest'ultima ha trovato il primo gol con la maglia dei Dragões. Nelle ultime due sfide, con il Benfica in campionato e con la Colombia in amichevole (è stato convocato dal Messico), è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti.