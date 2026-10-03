Lazio, Gattuso a LSC: "Siamo stati appannati, ma ci sta. Sul Monza..."

L'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio a margine del rocambolesco 3-3 nell'amichevole contro la Juve Stabia, per commentare il pareggio dell'ultima partita dei biancocelesti prima della ripartenza in campionato contro il Monza. Ecco le sue parole: "Ci portiamo dietro che abbiamo fatto fatica, quello che bisogna fare. Venivamo da tre giorni, a differenza di settimana scorsa abbiamo lavorato solo due giorni con le gambe un po’ piene ma ci sta, l’importante è fare le cose come si deve. Potevamo fare meglio sui gol però ci portiamo a casa un altro blocco di lavoro importante".

"Siamo stati appannati, ma ci sta. Sapevamo quello che abbiamo fatto in questi giorni, mancano otto giocatori importanti. Cominciamo con un avversario che bisogna prendere per le pinze, con un avversario che va forte, non hanno paura, accettano l'uno contro uno e bisogna prepararla bene perché è da 20 giorni che non stiamo insieme e non vedo l’ora che arrivano tutti quanti per riuscire a lavorare".

"Se non vai a mille ti mettono in difficoltà perché arrivano, ci credono, hanno grande fisicità, hanno grandissima voglia, portano sistematicamente tantissimi uomini quando ribaltano l'azione e per questo ho detto che è una partita che dobbiamo rispettare. Troppo facile dire rispettare, ormai bisogna rispettare tutti però bisogna prepararla bene perché come ho detto già prima sono 20 giorni che non si sta insieme e dobbiamo ricominciare a fare le cose che abbiamo fatto per per un mese e mezzo".

"Isaksen ha preso minutaggio, Provstgaard un po' troppo (ride, ndr). Taylor ha fatto 20-25 minuti con l'Olanda, Sutalo idem. Nuno ha fatto uno spezzone. Qualcuno ha giocato poco, altri un po' di più. Però Isaksen aveva bisogno di minutaggio e l'ha avuto. Speriamo di essere bravi, di ricominciare dove ci eravamo fermati. Gudmundsson? Speriamo di recuperarlo il prima possibile, spero sarà molto meno di due mesi di cui si parla. Ad oggi, nessun problema tranne Gudmundsson. Riposo? Poco, forse giusto l'adrenalina si è abbassata. Facciamo un mestiere bellissimo, il problema è che la domenica facciamo la partita (ride, ndr). Mi sono fatto sentire dai ragazzi che sono andati via, li chiamo, gli chiedo come stanno".