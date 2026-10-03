DIRETTA - Lazio-Juve Stabia 0-0: ci prova Noslin, Vismara non si fa sorprendere
Amichevole
Sabato 3 ottobre 2026, ore 15.00
Campo 'Centrale' - Centro Sportivo di Formello
LAZIO-JUVE STABIA
LAZIO: Motta; Floriani, Leite, Doekhi, Pedraza; Belahyane, Farcomeni; Serra, Noslin, Zaccagni; Pinamonti. A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Dele-Bashiru, Lazzari, R. Bordon, F. Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Canali, Montano, Sulejmani. All.: Gennaro Gattuso
JUVE STABIA: Vismara, Bellich, Buglio, Di Nardo, Pierobon, Kumi, Douglas, Sibilli, Maistro, Bettella, Maggioni. A disp.: Signorini, Boer, Ricciardi, Baldi, Battistella, Piscopo, Perin, Candellone, Sandrucci, Sana Fernandes, Artioli, Gallea, Sorace. All.: De Giorgio.
Ammoniti: 5' Motta (L)
PRIMO TEMPO
15' Buona occasione per la Lazio con Noslin, ma Vismara è bravo a mantenere la lucidità e a non farsi sorprendere sul primo palo.
14' Calcio di punizione per la Lazio dopo il fatto di Maistro su Pedraza: Zaccagni pronto sul punto di battuta. Il pallone è profondo, recupera la Juve Stabia.
10' Anche la Juve Stabia prova a portarci in vantaggio, questa volta lo fa con Sibilli: la sua conclusione in porta si perde di poco alta sopra la traversa.
9' Ancora Lazio in vantaggio: Floriani crossa in area all'indirizzo di Noslin, c'arriva prima Pierobon, che anticipa l'attaccante e fa ripartire i suoi.
6' Provvidenziale la parata di Motta su Maistro, che da calcio di punizione impegna l'estremo difensore della Lazio. Sul corner successivo, Diogo Leite respinge di testa.
5' Calcio di punizione per la Juve Stabia: Motta costretto al fallo fuori area dopo il rimpallo sfortunato di Diogo Leite su Di Nardo. Il portiere riceve anche il cartellino giallo.
4' Buon tentativo orchestrato da Floriani, che chiama in causa Noslin. L'olandese temporeggia e alla fine si fa recuperare da Douglas.
3' Dalla bandiera c'è sempre Zaccagni: il cross finisce direttamente tra i guantoni di Vismara, che fa ripartire velocemente i suoi.
2' Zaccagni entra in area, c'è anche Pedraza: ma la difesa avversaria chiude, concedendo però il calcio d'angolo ai biancocelesti.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento l'amichevole tra Lazio e Juve Stabia.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Juve Stabia, seconda amichevole dei biancocelesti durante la sosta nazionali dopo quella con l'Arezzo di una settimana fa. Appuntamento alle 15.00 per il fischio d'inizio del match.
Seguono aggiornamenti.