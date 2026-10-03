Un pari chiude la sosta: tanti gol a Formello, tra Lazio e Juve Stabia è 3-3

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Quattro gol nel primo tempo, due nel secondo, tre per parte. Termina con un pirotecnico 3-3 l'amichevole tra Lazio e Juve Stabia sul campo centrale di Formello, sotto gli occhi di Lotito e Fabiani. I biancocelesti vanno in vantaggio due volte, e in entrambe le occasioni vengono ripresi: a Noslin risponde Buglio, poi a Zaccagni replica Maistro. Infine il grande ex Sanà Fernandes realizza il gol del 3-2, al quale poco dopo pareggia Pinamonti (che ha anche sbagliato un rigore, parato da Boer). Si chiude quindi in parità la seconda amichevole della squadra di Gattuso in questa sosta per le nazionali, dopo la vittoria di domenica scorsa contro l'Arezzo. Tra una settimana si tornerà a fare sul serio in campionato contro il Monza.

LE SCELTE - Solo conferme per Gattuso nell'undici titolare. La formazione messa in campo contro la Juve Stabia è lo stessa vista con l'Arezzo domenica scorsa. Nessun cambio, quindi: ancora Floriani, Doekhi, Diogo Leite e Pedraza di fronte a Motta, poi Belahyane e Farcomeni davanti alla difesa, Serra, Noslin e Zaccagni dietro Pinamonti. Due novità in panchina: recuperati Dele-Bashiru e Filipe Bordon. Assenti tutti gli altri, tra indisponibili e nazionali.

PRIMO TEMPO - Dopo trenta secondi Motta è subito chiamato a uscire per anticipare Di Nardo, lanciato in area di rigore. I due sono ancora protagonisti dopo quattro minuti: esce Motta che rinvia il pallone calciandolo addosso a Diogo Leite, sull'errore prova ad approfittarne Di Nardo che viene però placcato dal portiere biancoceleste. Fallo per la Juve Stabia e ammonizione per il numero 40, che poi risponde presente sulla bella punizione di Maistro. Al 9' minuto è sempre Di Nardo a rendersi pericoloso: scambio con Sibilli e tiro in porta, che finisce alto. La Lazio soffre e sbaglia tanto nella prima parte di gara. Ma al 15' ha due opportunità, entrambe con Noslin: prima ruba palla a Maggioni e calcia dalla sinistra da posizione ravvicinata e molto angolata, trovando la parata di Vismara; poi arriva a colpire di testa dopo il cross lungo di Zaccagni, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Tre minuti dopo ci prova Farcomeni da fuori, ma la sua conclusione si alza troppo sopra la traversa. Problemi per Pedraza al 23': colpo alla caviglia destra nello scontro con Sibilli, lanciato in contropiede sulla fascia. Dopo l'ingresso dello staff medico, il terzino si rialza e riprende a giocare. Poco dopo, intorno al 26' minuto, Pinamonti prova a iscriversi alla partita. Ma il suo sinistro termina alto. Alla mezz'ora c'è il primo cambio della partita per la Juve Stabia: fuori Sibilli e dentro Piscopo. E dopo di che arriva il vantaggio della Lazio: azione reiterata dei biancocelesti, la palla finisce sulla destra da Farcomeni e sul suo cross è Noslin a staccare più in alto di tutti e a segnare di testa. Ma l'1-0 dura poco visto che la risposta della Juve Stabia è immediata: al 33' Buglio realizza la rete del pareggio direttamente da calcio d'angolo, intercettando sul secondo palo la sponda di un compagno. Cinque minuti più tardi, al 38', la Lazio torna avanti sul 2-1: assist di Pedraza e gol da fuori di Zaccagni, aiutato dalla deviazione di Bettella che mette fuori gioco Vismara. La Juve Stabia però non demorde e al 42' trova anche il 2-2: è Maistro a segnare, che prende la mira da fuori area e buca Motta con un tiro basso, incrociato e molto preciso all'angolino. Il primo tempo termina senza recupero e con quattro reti, due per squadra.

SECONDO TEMPO - Due cambi per la Lazio all'intervallo: fuori Floriani e Zaccagni, dentro Lazzari (ora capitano) e Pellegrini, che ora fa l'esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1 di Gattuso. Subito una grande occasione per la Juve Stabia con un palo colpito da Piscopo. Rigore per la Lazio al 52': Boer (entrato al posto di Vismara) sbaglia il passaggio verso Battistella, che stende Serra dopo il recupero palla. Dal dischetto però Pinamonti si fa ipnotizzare dal portiere della Juve Stabia, che para il suo tiro dagli undici metri. Al 58' c'è un altro cambio per la Lazio: Dele-Bashiru torna a giocare prendendo il posto di Farcomeni. Rischia tantissimo la squadra di Gattuso sul contropiede dell'ex Sanà Fernandes: lanciato a tu per tu con Motta, il portoghese non riesce a trovare il compagno al centro e Belahyane respinge. Poco dopo il portiere biancoceleste chiude lo specchio della porta a Candellone mettendo la palla in angolo. Al 65' minuto arriva il 2-3 della Juve Stabia. A segnare è proprio l'ex Sanà Fernandes, che ruba il tempo a Lazzari, lo supera e batte Motta con un tocco sotto. La Lazio cerca il pareggio al 71': ci prova Noslin su calcio di punizione da fuori area, ma prende in pieno la barriera. Altre tre sostituzioni per Gattuso al 72' minuto: fuori Pedraza, Motta e Serra, dentro Canali, Renzetti e Montano. Così Pellegrini si abbassa e torna a fare il terzino sinistro. Poco dopo è proprio Canali ad andare vicino al pari: devia il cross di Montano sul secondo palo, ma blocca Boer. Alla fine il 3-3 della Lazio si materializza: si riscatta Pinamonti dopo il rigore sbagliato, segnando da fuori a porta vuota. Altro errore di Boer, che si fa scippare la palla da Noslin. E così il centravanti biancoceleste lo buca in maniera molto semplice. Difende il punteggio Renzetti, rispondendo alla conclusione da fuori di Artioli all'82'. Dopo di che Gattuso inserisce Gatto al posto di Noslin. Si torna quindi al 4-3-3, con Dele-Bashiru, Belahyane e Gatto a centrocampo e il tridente d'attacco composto da Montano, Pinamonti e Canali. Ci prova di testa Pinamonti all'85', ma blocca facilmente Boer. Poi Montano calcia a botta sicura, ma Gallea fa muro in maniera provvidenziale. La partita termina senza recupero sul risultato di 3-3.