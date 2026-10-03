Lazio-Juve Stabia, errore per Pinamonti: sbaglia un calcio di rigore
03.10.2026 16:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
Procede l'amichevole tra Lazio e Juve Stabia, e al minuto 52 Serra si guadagna un calcio di rigore per portare in vantaggio i biancocelesti sul 3-2. Va sul pallone Andrea Pinamonti, ma non c'è niente da fare e spreca l'occasione: Boer capisce tutto e para, lasciando il punteggio invariato sul pareggio.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.