IL TABELLINO di Lazio-Juve Stabia 3-3
Amichevole
Sabato 3 ottobre 2026, ore 15.00
Campo 'Centrale' - Centro Sportivo di Formello
LAZIO-JUVE STABIA 3-3 (31' pt Noslin, 32' pt Buglio, 39' pt Zaccagni, 42' pt Maistro, 20' st Sana Fernandes, 33' st' Pinamonti)
LAZIO (4-2-3-1): Motta (27' st Renzetti); Floriani Mussolini (1’ st Lazzari), Doekhi, Diogo Leite, Pedraza (27' st Canali); Farcomeni (14’ st Dele-Bashiru), Belahyane; Serra (27' Montano), Noslin (37' st Gatto), Zaccagni (1’ st Pellegrini); Pinamonti. A disp.: Renzetti, Pannozzo, R. Bordon, F. Bordon, Dele-Bashiru, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Canali, Montano, Sulejmani. All.: Gattuso.
JUVE STABIA (4-3-3): Vismara (1’ st Boer); Maggioni (1’ st Ricciardi), Bettella (1’ st Gallea), Bellich (1’ st Baldi), Douglas (1’ st Perin); Pierobon (1’ st Artioli), Buglio (1’ st Battistella (38' Sorace)), Kumi (1’ st Sandrucci); Maistro (1’ st Saná Fernandes), Di Nardo (1’ st Candellone), Sibilli (33’ pt Piscopo). A disp.: Signorini, Sorace. All.: De Giorgio.
ARBITRO: Ciro Aldi di Lanciano; Assistenti: Romagnoli-Granata.
Ammoniti: 5’ pt Motta (L),
NOTE: Al 7’ st Boer (JS) para un calcio di rigore a Pinamonti (L).