Lazio, Gattuso su Gudmundsson: "Si parla di due mesi di stop, ma..."

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Dopo l'amichevole tra Lazio e Juve Stabia a Formello, terminata sul risultato di 3-3, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Tra i tanti argomenti toccati, il mister si è espresso anche sui tempi di recupero di Gudmundsson, infortunatosi alla spalla in nazionale. Di seguito le sue parole in merito: "Gudmundsson? Speriamo di recuperarlo il prima possibile, spero sarà molto meno di due mesi di cui si parla. Ad oggi, nessun problema tranne Gudmundsson".