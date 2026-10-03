Lazio-Juve Stabia, Sanà Fernandes segna da ex: il gol e poi le scuse

Il gol e le poi le scuse. È stata la partita di Sanà Fernandes, grande ex dell’amichevole tra Lazio e Juve Stabia. Ha segnato la rete del momentaneo 3-2, superando Lazzari prima e Motta poi con uno scavetto. Immediatamente, però, l’esterno portoghese ha chiesto scusa a tutta Formello. È infatti in prestito dal club biancoceleste alla società gialloblù, che potrà riscattarlo (c’è un’opzione di diritto) per 1,2 milioni di euro. La Lazio, dal canto suo, si è riservata una clausola per riacquistarlo per 1,5 milioni di euro.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03