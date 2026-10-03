FORMELLO - Lazio, sosta (quasi) alle spalle. Ora il Monza nel mirino

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Seconda amichevole in archivio. La Lazio chiude la sua sosta delle nazionali con il pareggio per 3-3 contro la Juve Stabia, dopo la vittoria contro l'Arezzo di domenica scorsa. Dalla prossima settimana si tornerà a fare sul serio, preparando la sfida di campionato contro il Monza (in programma domenica 11 ottobre, ore 15).

Tra lunedì e giovedì Gattuso ritroverà i sette nazionali che termineranno i loro impegni, ovvero Mandas, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor e Isaksen. In settimana si riuniranno al gruppo anche Marusic, Rovella e Cancellieri, che saranno valutati e proveranno a strappare una convocazione per la gara dell'Olimpico.

Sicuramente ci sarà Dele-Bashiru, recuperato dopo l'infortunio e tornato a fare minuti proprio nel test andato in scena a Formello. Si rivedrà più avanti invece Cataldi, che punta a rientrare in lista nella trasferta di Torino contro la Juventus. "Speriamo di recuperarlo il prima possibile, spero sarà molto meno di due mesi di cui si parla", ha detto Gattuso su Gudmundsson, altro indisponibile.