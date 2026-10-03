L'Inghilterra strapazza la Croazia per 7-0: nel finale spazio anche a Sutalo

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Una gara che la Croazia ricorderà per sempre, in negativo, perché mai nella sua storia aveva subito 7 gol in una partita, cosa che invece è successa proprio oggi nella sfida contro l’Inghilterra che ha letteralmente annichilito Modric e compagni. Doppietta di Harry Kane, doppietta di Saka e poi i gol di Bellingham, Gordon e Rogers hanno inflitto una punizione durissima alla Croazia.

Alla serata da dimenticare ha partecipato anche il difensore della Lazio Sutalo, entrato però solo al minuto 75’ quando l’Inghilterra conduceva già per 6-0.

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