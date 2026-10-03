IL TABELLINO di Roma-Lazio Women 3-1
Serie A Women Athora | 2ª giornata
Sabato 3 ottobre 2026, ore 18:00
Stadio Tre Fontane, Roma
ROMA-LAZIO 3-1 (41' Doms, 70' Corelli, 87' Pilgrim, 90'+4 Monnecchi)
ROMA (4-4-2): Baldi; Bergamaschi (86' Thogersen), Ottey, Oladipo, Oliviero (46' Antoine); Doms, Rieke, Greggi, Giugliano; Piemonte (76' Pilgrim), Van Dooren (61' Corelli). A disp.: Lukasova, Heatley, Jahnukainen, Pellegrino Cimò, Pandini, Babajide, Vergani. All.: Piovani.
LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini (75' Masu), Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello (75' Longobardi), Roddar (75' Martin), Goldoni, Monnecchi; Le Mouel (61' Ngueleu), Visentin (67' Sciabica). A disp.: Mukasa. All.: Grassadonia.
Arbitro: Flavio Barbetti (Sez. Arezzo); Assistenti: Alessandro Tangaro - Alessandro Pascoli; IV ufficiale: Riccardo Teodoli; Operatore FVS: Giampaolo Jorgji.
NOTE
Ammonite: Zannini (L), Piemonte (R), Castiello (L), Bergamaschi (R), Zanoli (L)
Espulse:
Recupero: 5' ; 5'