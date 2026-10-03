IL TABELLINO di Roma-Lazio Women 3-1

03.10.2026 20:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Roma-Lazio Women 3-1

Serie A Women Athora | 2ª giornata

Sabato 3 ottobre 2026, ore 18:00

Stadio Tre Fontane, Roma

ROMA-LAZIO 3-1 (41' Doms, 70' Corelli, 87' Pilgrim, 90'+4 Monnecchi)

ROMA (4-4-2): Baldi; Bergamaschi (86' Thogersen), Ottey, Oladipo, Oliviero (46' Antoine); Doms, Rieke, Greggi, Giugliano; Piemonte (76' Pilgrim), Van Dooren (61' Corelli). A disp.: Lukasova, Heatley, Jahnukainen, Pellegrino Cimò, Pandini, Babajide, Vergani. All.: Piovani.

LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini (75' Masu), Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello (75' Longobardi), Roddar (75' Martin), Goldoni, Monnecchi; Le Mouel (61' Ngueleu), Visentin (67' Sciabica). A disp.: Mukasa. All.: Grassadonia.

Arbitro: Flavio Barbetti (Sez. Arezzo); Assistenti: Alessandro Tangaro - Alessandro Pascoli; IV ufficiale: Riccardo Teodoli; Operatore FVS: Giampaolo Jorgji.

NOTE

Ammonite: Zannini (L), Piemonte (R), Castiello (L), Bergamaschi (R), Zanoli (L)

Espulse:

Recupero: 5' ; 5'

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.