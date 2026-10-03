WOMEN | DIRETTA - Roma-Lazio 1-0: fine primo tempo, biancocelesti in svantaggio
Serie A Women Athora | 2ª giornata
Sabato 3 ottobre 2026, ore 18:00
Stadio Tre Fontane, Roma
ROMA-LAZIO 1-0 (41' Doms)
ROMA (4-4-2): Baldi; Bergamaschi, Ottey, Oladipo, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi, Giugliano; Piemonte, Van Dooren. All.: Piovani.
LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouel, Visentin. All.: Grassadonia.
Arbitro: Flavio Barbetti (Sez. Arezzo); Assistenti: Alessandro Tangaro - Alessandro Pascoli; IV ufficiale: Riccardo Teodoli; Operatore FVS: Giampaolo Jorgji.
NOTE
Ammonite: Zannini (L), Piemonte (R), Castiello (L)
Espulse:
Recupero:
PRIMO TEMPO
45'+5 - Fine primo tempo, è 1-0 per la Roma.
45'+3 - Si accendono gli animi sul campo dopo il fallo di Bergamaschi su Zanoli. Da lì vanno allo scontro Castiello e Piemonte che vengono ammonite.
45'+1 - Problemi per Oliviero che resta a terra dopo il fallo di Castiello con il piede alto. L'arbitro Barbetti va a rivedere l'intervento al monitor per un possibile rosso. Ma alla fine la sanzione più pesante non arriva.
45' - Cinque minuti di recupero.
44' - La Roma va vicinissima al raddoppio con Greggi. Il suo tiro a giro dalla distanza finisce davvero di poco fuori.
41' - Vantaggio della Roma, segna Doms che riceve sulla desra in area di rigore e buca Cetinja col sinistro. È 1-0.
37' - Occasioniossima per Piemonte, che prova il pallonetto di fronte a Cetinja. Il portiere della Lazio non si fa sorprendere e blocca la palla.
33' - Sbaglia ancora Visentin. Baldi esce male e lascia la palla all'attaccante della Lazio, che però manca lo stop e non riesce a concludere.
32' - Nuovo tentativo di Van Dooren, questa volta di testa anticipando Consolini. Ma non trova la porta.
29' - Doms prova il tiro da fuori, palla alta.
28' - Si riprende a giocare.
25' - Ora è tempo di cooling break.
24' - Opportunità enorme per la Roma. Salva Consolini, che mura Van Dooren in area di rigore dopo il velo di Piemonte sul cross basso di Giugliano.
22' - Erroraccio di Visentin a tu per tu Baldi. L'attaccante della Lazio calcia clamorosamente fuori e spreca una grande occasione.
19' - Ora rientrano sia Piemonte che Zannini.
17' - Contatto pericoloso testa contro testa tra Piemonte e Zannini. Entrambe restano a terra, entra in campo lo staff medico delle due squadre. Alla fine si rialzano ma sono ancora fuori.
12' - Richiesto dalla Lazio un FVS per un possibile fallo di mano in area di Ottey in occasione dell'azione precedente di Visentin. L'arbitro Barbetti va al monitor a rivedere cos'è successo, e alla fine decide di non assegnare un calcio di rigore alle biancocelesti. Protesta la panchina di Grassadonia.
11' - Si fa vedere anche la Lazio in avanti con un'ottima azione corale sulla corsia di sinistra. La palla finisce a Visentin, che però viene murata al momento del tiro.
9' - Ancora Cetinja protagonista: blocca il colpo di testa di Rieke da calcio d'angolo. Rischia tanto la Lazio.
7' - Calcia da fuori Giugliano, risponde Cetinja non senza incertezza.
5' - Il primo giallo del derby è per Zannini, in netto ritardo su Rieke.
2' - Subito fallo dell'ex Oliviero su Monnecchi. Punizione per la Lazio.
1' - Inizia il derby al Tre Fontane.
Buon pomeriggio alle amiche e agli amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta del derby della Capitale tra Roma e Lazio, di scena al Tre Fontane per la seconda giornata di Serie A Women. Appuntamento alle 18:00 per il fischio d'inizio del match.