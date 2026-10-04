Lazio, Lotito da bordocampo all'ufficio: l'incontro con Gattuso

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, era a Formello durante l'amichevole tra il club biancoceleste e la Juve Stabia. Ha assistito al 3-3, si è gustato i gol e non avrà apprezzato alcune amnesie difensive prima di alzarsi e recarsi nel cuore del Centro Sportivo di Formello. Lotito ha aspettato Gattuso e, secondo quanto riportato dal Messaggero, tra i due sarebbe andato in scena un incontro.

Il tema del colloquio non è noto, ma non si può escludere che riguardi anche il mercato. A gennaio con ogni probabilità sarà bloccato, ma la Lazio ha due slot liberi in lista e può inserire ancora uno svincolato. Oltre alla questione Pellegrini che, però, attualmente non sembrerebbe poter rientrare.

Un appuntamento per fare il punto della situazione, per parlare sicuramente anche dell'avvio di campionato e magari provare a progettare quel futuro a breve termine nella speranza di alzare ancora l'asticella dopo un inizio tanto inaspettato.