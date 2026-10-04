Lazio, Isaksen gioca e segna durante la sosta: cresce la fiducia per convincere Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Continua a mandare messaggi a Gattuso, Gustav Isaksen, che staserà con la Danimarca affronterà un'altra partita contro il Galles. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno della Lazio dovrebbe ripartire titolare per provare a chiudere nel migliore dei modi una sosta che lo ha visto accumulare minuti con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore anche in vista dei prossimi impegni in campionato dei biancocelesti.

Secondo la logica dell'alternanza prevista in Nazionale stasera dovrebbe toccare di nuovo a lui partire dal primo minuto: panchina contro la Norvegia, titolare nel primo incontro con il Galles e ancora panchina contro il Portogallo. Gustav è riuscito a lasciare il segno con la rete trovata proprio contro il Galles una settimana fa e adesso ha ancora un'occasione per mettersi nuovamente in mostra.

Gattuso lo ha notato, parlandone in termini più che positivi, soprattutto in vista di uno scenario offensivo che può aprire a nuove possibilità: Gudmunsson è ancora ai box e Cancellieri non è al meglio della forma. Per Isaksen è l'opportunità di candidarsi tra i titolari dell'attacco della Lazio già contro il Monza, in attesa di convincere definitivamente l'allenatore biancoceleste.