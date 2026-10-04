Lazio, Pinamonti ancora non brilla: non è solo una questione di gol

04.10.2026 08:15 di  Francesco Montano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pinamonti ancora non brilla: non è solo una questione di gol

RASSEGNA STAMPA - Andrea Pinamonti continua a fare fatica con la maglia della Lazio. L'attaccante biancoceleste ancora non sembra aver raggiunto lo stato di forma sperato, e come riporta il Corriere dello Sport, non è soltanto una questione realizzativa. 

L'ex Sassuolo, infatti, nelle due amichevoli svolte durante la sosta con l'Arezzo e la Juve Stabia ha segnato due gol, senza però brillare mai né mostrare segnali effettivi di miglioramento all'interno delle gare in questione. Nessuna particolare giocata da ricordare, con una fiducia tecnica e mentale ancora tutta da ricostruire: nell'ultima uscita contro i campani gli è stato lasciato il tiro dal dischetto, ma la conclusione è stata intuita e parata.

Nessun progresso evidente, dunque, ma Gattuso continua ad aspettarlo. Per ora Pinamonti dovrà proseguire a rincorrere Noslin in attesa di mettersi davvero in mostra con una reazione capace di fargli conquistare, finalmente, il posto da titolare nell'attacco biancoceleste.

Francesco Montano
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Francesco Montano
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.