WOMEN | Piovani risponde a Grassadonia: "Si è vista solo la Roma"

La Roma Femminile batte la Lazio Women 3-1 nel derby d'andata, valido per la seconda giornata di campionato. Al termine dell'incontro, il tecnico delle giallorosse - Piovani -ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista e ha risposto all'analisi di Grassadonia: “Per la prima mezz’ora la Lazio ci ha messo in difficoltà, poi per un’ora si è vista solo la Roma e i tre gol sono la prova. Potevamo farne anche di più. Guardo in casa mia, come ho ho detto che abbiamo perso meritatamente contro il Barcellona oggi devo dire che siamo state solo noi”.

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