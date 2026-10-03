Monza, pareggio con vista Lazio: è 2-2 contro il Brest

03.10.2026 22:00 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Monza, pareggio con vista Lazio: è 2-2 contro il Brest
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La Lazio ha disputato la sua amichevole settimanale contro la Juve Stabia, pareggiando per 3-3 a Formello. Stesso dicasi per il Monza, prossimo avversario della squadra di Gattuso in campionato, domenica 11 ottobre alle 15:00. La squadra lombarda ha giocato in casa del Brest, pareggiando 2-2.

La squadra di Juric era passata in vantaggio con Mota Carvalho al 27', prima della rimonta in apertura di ripresa dei francesi grazie a un autogol di Maye al 46' e al gol di Kanté al 57'. Il 2-2 definitivo è arrivato all'88' per la rete di Forson, subentrato nel corso del secondo tempo a Zeballos.

Il Monza si è schierata in campo con il 3-4-2-1, con Zeballos e Ngonge alle spalle di Mota Carvalho. La vera novità è stata rappresentata dalla posizione di Colpani, schierato a tutta fascia nei 4 di centrocampo e non alle spalle del centravanti nei due trequartisti.

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.