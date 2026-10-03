Ex Lazio | Gila racconta: "Non solo il Milan, mi volevano tante squadre"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Protagonista del Festival dello Sport di Trento anche Mario Gila. Lo spagnolo ha raccontato il suo passaggio dalla Lazio al Milan in estate, svelando anche alcuni retroscena di mercato. Di seguito le sue parole.

"Sono contento di essere al Milan, è vero che abbiamo fatto un mercato importante a livello economico. Prendendo giocatori importanti, cerco di aiutare la squadra in ogni momento. Sicuramente è un buon inizio di stagione aver preso questi giocatori per far tornare il Milan. Magari non per quello che è stato nella storia, che è un livello molto importante, ma per crescere sì".

"Se mi volevano anche Napoli, Atalanta e Inter? Sì, c'erano diverse squadre. Ho scelto il Milan, quando ti chiama una squadra così, con una storia tanto importante, non si può dire di no. Aiutare il Milan a tornare grande è un qualcosa che non trovi da altre parti. Negli ultimi anni il Milan non è stato ad un livello simile ad Inter o Napoli magari. Ma aiutare una squadra a tornare a vincere qualcosa la soddisfazione è più bella ancora. Una cosa importante per la mia scelta".