Lazio, tre bocciati contro la Juve Stabia: chi si prende l'insufficienza?
04.10.2026 08:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
RASSEGNA STAMPA - L'amichevole tra Lazio e Juve Stabia è servita ai due tecnici per preparare il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Un test amichevole per consolidare alcuni dettami tattici e testare lo stato di forma di alcuni calciatori.
Tra questi ad aver ancora deluso, secondo l'analisi del Messaggero, è Andrea Pinamonti. Il rigore sbagliato e il gol segnato sono due volti di una prestazione non positiva.
Tra i bocciati della partita rientra anche il nome di Diogo Leite, secondo il quotidiano, spesso in difficoltà al contrario del più prestante compagno di reparto Doekhi. Insufficiente anche la prova di Manuel Lazzari che ha delle responsabilità sul gol del momentaneo 3-2 segnato dalla Juve Stabia con l'ex Sana Fernandes.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.